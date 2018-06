Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

29 giugno 2018 12.49

La banca ginevrina Edmond de Rothschild e la sua omologa parigina Rothschild & Co hanno infine trovato un accordo nella vertenza che le opponeva sulla ragione sociale. In futuro nessuna delle due potrà utilizzare il nome Rotschild da solo.

I due gruppi chiariranno inoltre le loro relazioni cedendo le partecipazioni incrociate. L'intesa non implicherà cambiamenti per Edmond de Rotschild, che continuerà a fare affari con questo marchio, indica in una nota l'istituto ginevrino. Il gruppo Rothschild & Co, dal canto suo, potrà conservare la propria ragione sociale, ma svilupperà ormai le sue attività di banca privata e di gestione di attivi sotto il nome Rothschild Martin Maurel in Francia, in Belgio e nel principato di Monaco.

La vertenza si era aperta nel 2015, quando il gruppo Paris Orléans aveva scelto di cambiare la propria ragione sociale in Rothschild & Co. La Edmond de Rothschild lo aveva allora accusato di accaparrarsi il patronimico famigliare, creando un rischio di confusione nelle attività di gestione delle due banche. L'accordo raggiunto mette ora fine al contenzioso che le opponeva davanti al Tribunal de Grande Instance di Parigi al quale la Edmond de Rothschild si era rivolta, precisa Rothschild & Co in una nota distinta.

