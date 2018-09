Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 settembre 2018 16.50 20 settembre 2018 - 16:50

Due F/A-18 svizzeri sono atterrati oggi all'aerodromo di Vidsel Test Range, in Svezia, provenienti da Emmen (LU). Nel Paese scandinavo effettueranno, fino al 12 ottobre, diversi test con armi teleguidate aria-aria.

Per poter provare moderni missili di questo tipo sono necessarie piazze di tiro molto vaste, con ampie zone di sicurezza e strumenti di misurazione all'avanguardia, scrive in una nota il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). In Europa solo pochi impianti presentano caratteristiche simili e uno è proprio quello svedese raggiunto in giornata dagli Hornet.

A eseguire il tiro di verifica sarà una squadra mista composta da specialisti delle forze aeree svizzere, di RUAG Aerospace e di armasuisse, sotto la guida di quest'ultima. Per le prove vengono usati un jet monoposto e uno biposto: il primo farà fuoco su dei droni, mentre il secondo fungerà da aereo di accompagnamento.

L'arma utilizzata è denominata IM-120C-7 AMRAAM (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile). Si tratta di un modello a radar dell'ultima generazione, destinato agli F/A-18 e già introdotto in gran numero presso le forze armate degli Stati Uniti e di altri Paesi. Viene primariamente impiegato su distanze fuori visibilità ed è in grado di colpire il bersaglio in tutte le condizioni atmosferiche, precisa il comunicato.

