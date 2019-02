Il cadavere di una donna di 29 anni è stato ritrovato stamattina presto su un parcheggio a Dübendorf, a nord di Zurigo. La polizia segue la pista del delitto.

Le forze dell'ordine cantonali hanno reso noto nel primo pomeriggio che un testimone si è fatto vivo e ha raccontato di avere udito nelle prime ore del mattino qualcuno che stava litigando sul luogo del ritrovamento.

A quanto si era appreso in precedenza, un passante ha chiamato verso le 7:30 la centrale d'intervento ed ha raccontato di avere trovato "una donna priva di sensi distesa in un parcheggio". I soccorritori arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane donna.

