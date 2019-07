Dufry, specialista basilese del commercio al dettaglio esentasse, ha siglato un accordo per la gestione di sette nuovi negozi all'aeroporto di Helsinki.

Dufry, specialista basilese del commercio al dettaglio esentasse, ha siglato un accordo con Finavia, responsabile dell'aeroporto di Helsinki, per la gestione di sette nuovi negozi di lusso per la durata di sette anni. La cifra dell'accordo non è stata resa nota.

Dufry gestisce già una superficie commerciale di circa 4000 metri quadrati nello scalo finlandese, alla quale si dovrebbero aggiungere ulteriori 700 metri quadrati. I lavori per l'inizio dell'attività debutteranno quest'anno e proseguiranno a tappe fino al 2021, ha informato oggi la società elvetica tramite comunicato.

Oltre 20 milioni di passeggeri transitano ogni anno dall'aeroporto di Helsinki, secondo Eugenio Andrades, direttore generale delle divisioni Europa, Africa e Strategie, citato nella nota.

