Salgono a cinque negli Stati Uniti le morti per insufficienza polmonare dovute con probabilità all'uso delle sigarette elettroniche.

E le autorità sanitarie americane segnalano almeno 450 casi di malattie polmonari legata all'uso delle e-cig, in un crescendo di casi che nelle ultime settimane sta soprattutto portando allo scoperto una profonda lacuna: non ci sono dati sufficienti per poter avere una quadro completo degli effetti sulla salute delle sigarette elettroniche.

L'ultimo decesso è avvenuto in California, nella contea di Los Angeles, ed è il terzo del genere in meno di 48 ore; le altre vittime in Minnesota, Indiana, Illinois e Oregon.

