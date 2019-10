In arrivo nuovi piloti presso EasyJet.

Un nuovo centro di addestramento è stato inaugurato vicino all'aeroporto di Malpensa da EasyJet, in grado di addestrare 2000 piloti l'anno per tutta Europa. Il training center è dotato di tre simulatori di volo per Airbus 320 e un quarto si aggiungerà a dicembre.

"È uno dei centri di addestramento per piloti più moderni di tutta Europa - ha detto aprendo la cerimonia inaugurale Johan Lundgren, Ceo di EasyJet - e anche il primo dedicato ai piloti EasyJet fuori dal Regno Unito".

"I simulatori presenti qui a Malpensa sono tra i dispositivi più avanzati nell'industria aeronautica disponibili e noi abbiamo una reputazione leader nella formazione dei piloti", ha proseguito il manager. "Trasportiamo ogni anno 100 milioni passeggeri ogni anno su mille rotte in 35 Paesi in Europa, Nordafrica e Medio Oriente. Investendo nelle tecnologie più avanzate, intendiamo continuare a investire nella sicurezza".

