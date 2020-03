In Congo non ci sono nuovi casi di Ebola, che richiede grandi precauzioni al personale curante.

L'ultimo paziente che ha contratto Ebola nella Repubblica democratica del Congo è stato dimesso da un centro di cura nella città orientale di Beni.

Lo ha affermato l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e la sua direttrice regionale per l'Africa, Matshidiso Moeti, ha scritto sul suo profilo Twitter che al momento non ci sono nuovi casi di Ebola nel Paese ed è "cautamente ottimista" su una veloce conclusione dell'epidemia che ha ucciso oltre 2300 persone dal suo inizio nel 2018.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, a capo dell'Oms, ha affermato che non sono state segnalate nuove infezioni nelle ultime due settimane. "Questo è molto incoraggiante, ma l'epidemia non è finita e siamo ancora in modalità di risposta completa", ha aggiunto. Dovrebbero trascorrere 42 giorni senza segnalazione di nuovi casi per dichiarare conclusa l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo.

