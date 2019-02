KEYSTONE/EPA WHO/LINDSAY MACKENZIE / WHO HANDOUT

Nonostante un numero leggermente in calo, il virus Ebola in Congo continua a colpire e a uccidere. Nelle ultime tre settimane (dal 23 gennaio al 12 febbraio), sono stati 97 i nuovi casi segnalati.

È quanto riporta un aggiornamento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms).

A partire dal 12 febbraio 2018, sono stati 823 i casi di contagio (762 confermati e 61 probabili), compresi 517 decessi. Il tasso di mortalità è molto alto, pari al 63% mentre finora, oltre 280 persone sono state dimesse dai centri di trattamento e si sono iscritte a un programma di monitoraggio e supporto dedicato.

Ad oggi, inoltre, sono stati 68 gli operatori sanitari infettati. I contagi si concentrano nelle province di Katwa e Butembo. Le donne sono le più colpite, rappresentano quasi i due terzi del totale.

L'Oms "rimane fiducioso che questo focolaio possa risolversi con successo attraverso le strategie delineate dall'apposito piano" ma per farlo occorrono 148 milioni di dollari. Di qui l'appello al "supporto continuativo da parte della comunità internazionale per fornire i finanziamenti necessari per fermare il diffondersi del virus".

Neuer Inhalt Horizontal Line