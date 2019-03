L'epidemia di Ebola in Congo ha superato i mille casi dallo scorso agosto. Lo afferma il bollettino del ministero della Salute locale, citato dalla Cnn, secondo cui il numero esatto è 1009, fra accertati e probabili, con 629 morti.

Già la scorsa settimana l'Oms aveva segnalato una ripresa dei nuovi casi, segnalati in aumento dopo settimane di declino, attribuita principalmente agli attacchi subiti dagli operatori sanitari e alla sfiducia e alla mancanza di collaborazione in molte comunità locali. Il rischio di diffusione dell'epidemia, che già è la seconda per dimensioni dopo quella del 2014, nei paesi limitrofi è considerato 'molto alto', anche se finora non sono stati registrati casi esportati. Al momento sono state vaccinate 96mila persone in Congo, Uganda e Sud Sudan.

"Questa epidemia è durata fin troppo - afferma il segretario generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel bollettino dell'Organizzazione -. Dobbiamo fermarla, dobbiamo alle persone che vivono nella regione di Nord Kivu di lavorare insieme non solo per fermarla il prima possibile, ma anche per costruire un sistema sanitario che riesca ad affrontare anche le molte altre minacce alla salute nell'area".

Neuer Inhalt Horizontal Line