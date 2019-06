Massima attenzione per evitare il propagarsi della malattia.

Il primi tre casi di virus Ebola fuori dal Congo sono stati registrati in Uganda. La notizia è stata resa nota dal ministro della Salute ugandese e confermata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms).

Il primo ad avere avuto la diagnosi è un bambino di 5 anni arrivato con la sua famiglia dal Congo lo scorso 9 giugno e ora in isolamento in Uganda. I familiari sono sotto stretto controllo medico e sono stati sottoposti a profilassi vaccinale al fine di evitare ulteriori contagi.

Durante l'epidemia in corso nella Repubblica Democratica del Congo, iniziata circa un anno fa, sono stati finora oltre 2000 i casi e oltre 1300 le vittime. L'annuncio del primo contagio fuori dai confini del Paese, "segue diversi falsi allarmi registrati nei giorni scorsi", rileva l'Oms, che precisa di aver "inviato un team di specialisti a Kasese, in Congo, per identificare altre persone che potrebbero essere a rischio".

