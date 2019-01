Ebola: Oms, bilancio in Congo sale a 628 casi e 383 decessi

Un centro per malati di ebola a Beni, nell'est del Congo.

Continua la lotta delle autorità sanitarie internazionali per arginare la nuova epidemia di Ebola in corso nella Repubblica Democratica del Congo, dove, fino all'8 gennaio, sono stati ben 628 casi, compresi 383 decessi.

Finora, 222 persone hanno recuperato e sono state dimesse. Ad aggiornare le stime è un nuovo report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms).

Negli ultimi 21 giorni sono stati segnalati casi da dieci zone in cui l'epidemia rimane attiva: Katwa (18), Butembo (16), Oicha (13), Beni (13) , Kalungata (6), Mabalako (5), Komanda (3), Musienene (2), Kyondo (1) e Nyankunde (1). Un calo nell'incidenza è stato osservato a Beni, l'ex epicentro.

Questa, per l'Oms, "è una forte indicazione positiva di quanto sia efficace la risposta nonostante le molteplici sfide", in un contesto complesso come quello del Congo. La mortalità è pari al 61% dei contagiati. Il 60% dei casi segnalati (385 su 628) erano donne e il 30% (189) erano bambini di età inferiore ai 18 anni. Tra questi ultimi, anche un numero elevato di bimbi di età inferiore a un anno (38) e tra uno e quattro anni (58).

