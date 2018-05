Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 maggio 2018 17.03 18 maggio 2018 - 17:03

L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) non è una Emergenza Internazionale di Salute Pubblica.

Lo ha annunciato il capo del Comitato di Emergenza dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) Robert Steffen durante una conferenza stampa al termine di una riunione dell'organismo.

"Le condizioni per dichiarare una emergenza pubblica - ha affermato - non ci sono, anche se dobbiamo affrontare diverse difficoltà per contenere la malattia".

Le vaccinazioni per l'Ebola inizieranno la prossima domenica, ha detto da parte sua il direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.

