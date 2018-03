Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

23 ottobre 2014 15.05

Un nuovo trattamento sarà presto a disposizione dei malati di Ebola: si tratta del siero ricavato dal sangue dei sopravvissuti al virus e che dovrebbe essere disponibile entro un paio di settimane in Liberia.

A renderlo noto è l'Organizzazione mondiale della sanità, come segnala il quotidiano inglese The Independent. Il siero, per la precisione, sarà preparato con gli anticorpi estratti dal sangue dei sopravvissuti.

Teresa Romero, l'infermiera spagnola, prima ad essersi ammalata in Europa dopo aver curato un missionario spagnolo poi morto, è risultata negativa al virus dopo aver ricevuto, a quanto viene riportato, un siero con questi anticorpi.

"Ci sono accordi di collaborazione che stanno per essere avviati - precisa Marie Paule Kieny, dell'Oms - per avere la capacità nei tre paesi africani più colpiti dall'epidemia, di estrarre in modo sicuro il plasma e preparare il siero che può essere usato per il trattamento dei malati.

Questa partnership sarà il più rapida possibile in Liberia, dove speriamo nelle prossime settimane di avere la struttura per raccogliere il sangue, trattarlo e lavorarlo per usarlo sui pazienti".

