Nel mondo scientifico avere buone relazioni serve assai e questo valeva già nel Medioevo, quando gli studiosi nell'intera Europa si scambiavano idee e viaggiavano intensamente.

Per far luce su questa rete di rapporti alcuni ricercatori dell'Università di Berna e di quella di Giessen (D) hanno creato una banca dati che comprende le biografie di 60'000 persone, una sorta di LinkedIn degli eruditi medievali.

Il database, frutto di dieci anni di lavoro, si chiama Repertorium Academicum Germanicum (RAG) ed è ora disponibile online, informa l'ateneo bernese in un comunicato odierno. Comprende persone che hanno ottenuto un diploma nelle università dell'epoca di area germanofona: studiosi di larga fama come Erasmo da Rotterdam o Martin Lutero, ma anche individui meno conosciuti.

Possono essere ricercati e raggruppati in base al loro luogo d'origine, materia di studio o ateneo frequentato, per poi stabilire in modo interattivo i rapporti che li collegano ad altri. Allora come oggi, la rete personale era decisiva per la carriera, ma anche per la diffusione di nuove idee e quindi del progresso nella scienza e nella società, si legge nella nota.

La banca dati comprende anche 1250 persone con origine in territori oggi svizzeri. Fra loro figurano ad esempio pure sei luganesi: la scheda più lunga concerne Johannes Andreas Camuzzi Cammocius, nato nel 1512 e morto nel 1587, con studi a Basilea e Pavia.

