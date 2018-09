Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 settembre 2018 14.20 27 settembre 2018 - 14:20

Un mini-robot soffice e simile a un millepiedi in grado di viaggiare attraverso il corpo umano, portando carichi 100 volte il proprio peso grazie ad una forza degna di un supereroe: è stato realizzato alla City University di Hong Kong (CityU).

Apre la strada a nuovi trattamenti medici avanzati tramite la consegna di farmaci alla giusta destinazione nel corpo. Lo studio, guidato da Haojian Lu e Mei Zhang, è stato pubblicato sulla rivista Nature Communications.

Le centinaia di minuscole "zampe" più corte di 1 millimetro sono ciò che differenzia il robot da quelli sviluppati in precedenza e gli consentono di muoversi con grande efficienza e con molto meno attrito in qualsiasi ambiente incontrato nel corpo umano. I ricercatori hanno usato come materiale un silicone molto flessibile nel quale hanno inserito particelle magnetiche, che consentono al robot millepiedi di essere controllato tramite campi elettromagnetici, modificando la velocità a seconda della frequenza dei campi applicati.

