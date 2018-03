Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 marzo 2018 12.28 16 marzo 2018 - 12:28

Economiesuisse accoglie favorevolmente il chiaro rifiuto, da parte del Parlamento delle iniziative popolari "Per alimenti equi" e "Per la sovranità alimentare", che saranno probabilmente poste in votazione il 23 settembre.

Economiesuisse, in un comunicato odierno, ritiene che le questioni principali delle due nuove iniziative agricole siano già soddisfatte e che entrambe le proposte siano "dannose poiché rimettono in discussione la politica agricola svizzera".

