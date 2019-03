Il presidente dell'Ecuador, Lenin Moreno, è finito sotto inchiesta nell'ambito dello scandalo di corruzione noto come 'Inapapers' e relativo all'acquisizione di beni attraverso una società offshore: lo rende noto il portale di notizie iberoamericane Notimerica.

Oltre a Moreno, le indagini hanno coinvolto altri 153 funzionari statali, che sono stati convocati per un'audizione pubblica prevista per il prossimo 1 aprile, secondo il portale locale 'Ecuador Immediate'.

Moreno è accusato in particolare di partecipazione nella società offshore INA Investment - con conti bancari a Panama - attraverso la quale avrebbero acquisito un appartamento di 140 metri quadrati nel comune spagnolo di Villajoyosa, nonché altri immobili e oggetti di valore, quando lavorava come inviato speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla disabilità e l'accessibilità.

