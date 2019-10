Sventolando la bandiera dell’Ecuador e accanto al suo Consiglio dei ministri, il presidente dell’Ecuador Lenin Moreno è tornato ieri nel Palazzo Carondelet, sede del governo ecuadoriano a Quito.

dopo che nei giorni scorsi si era trasferito con il suo esecutivo a Guayaquil a causa delle violente manifestazioni contro le misure di austerità emanate dal governo e successivamente revocate.

Come spiega il sito del quotidiano El Universo, dato che con il decreto esecutivo 888 la sede del governo di Quito è stata trasferita a Guayaquil, formalmente la sede dell’esecutivo continuerà ad essere Guayaquil.

Il Segretariato Generale della Comunicazione ha confermato che fino a ieri erano in programma nuovi decreti per abrogare l'888 e il decreto 884 - che annunciava lo stato di emergenza nel Paese – anche se nei giorni scorsi l’ex capo del Comando congiunto delle forze armate Roque Moreira ha riferito che lo stato di emergenza è terminato.

"Ora arrivano giustizia e forza, la riconciliazione con la giustizia. Ora è il momento di prendere decisioni per migliorare il futuro ... e per poter vivere in pace. Il popolo di Quito, di Ambato, di Riobamba, di Cuenca, di Latacunga, è stato prudente, ma sa perfettamente che la violenza può tornare", ha affermato Moreno.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Sondaggio