Nuovi problemi per le centrali nucleari di Edf. Il colosso francese ha reso noto che i suoi reattori potrebbero contenere componenti non a norma.

L'azienda "sta conducendo approfondite analisi per identificare tutti i componenti e i reattori coinvolti, come pure per accertare la loro idoneità al servizio", informando l'Autorità francese per l'energia atomica.

Edf, si legge nella nota, è stata informata dal suo fornitore Framatome "di una deviazione dagli standard tecnici che disciplinano la produzione di componenti dei reattori nucleari" e che i difetti "riguardano sia componenti in servizio che nuovi componenti non ancora installati". In borsa Edf affonda del 7% a 10,06 euro, in quello che è il maggior calo da quasi due anni.

