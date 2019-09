Il colosso energetico francese Edf rassicura sulle condizioni dei componenti dei suoi reattori nuclearim su cui erano emerse "deviazioni dagli standard tecnici" di produzione, lasciando temere la possibilità di una fermata del suo parco di 58 centrali in Francia.

"A questo punto delle indagini tecniche, Edf ritiene che le rilevate deviazioni non influenzino in maniera negativa l'idoneità al servizio dei componenti e non richiedano immediate azioni", si legge in una nota del gruppoche ha identificato sedici generatori di vapore installati su sei reattori in funzione interessati dalla problematica, oltre ad altri componenti non ancora operativi (tra cui quattro generatori di vapore e un pressurizzatore al reattore Epr di Flamanville).

"Siamo molto fiduciosi sulla vicenda. Non siamo assolutamente in uno scenario nel quale dovremmo pianificare di rimpiazzare queste componenti nel medio termine", ha detto Regis Clement, vice capo della divisione reattori di Edf in una conferenza telefonica, secondo quanto riporta Bloomberg.

