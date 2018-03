Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 febbraio 2018 20.34 26 febbraio 2018 - 20:34

Il sindacato Unina chiede limiti chiari per sospendere l'attività sui cantieri in caso di freddo intenso.

Nel caso di temperature glaciali come quelle di questi giorni il sindacato Unia chiede la sospensione dei lavori sui cantieri per tutelare la salute e la sicurezza degli operai edili, particolarmente esposti.

Negli scorsi giorni la Società svizzera degli impresari-costruttori (SSIC) ha pubblicato sul suo sito on line consigli per le maestranze (per ora disponibili solo in francese e tedesco) con il titolo "Lavori sui cantieri quando fa molto freddo". Tra questi vi sono le necessità di effettuare pause regolari, indossare l'abbigliamento appropriato, bere bevande calde e portare calzature adatte.

Per Unia però questi consigli non bastano, ha detto il sindacato oggi all'ats. Occorre che tutte le imprese di costruzione siano sottoposte a regole concrete e vincolanti per stabilire a partire da che temperature e con quali condizioni atmosferiche il lavoro all'aperto debba essere sospeso.

Di tutt'altro avviso la SSIC: "ogni imprenditore deve decidere da solo se certi lavori vadano effettuati oppure ridotti", ha detto il portavoce Matthias Engel. Le persone sui cantieri sono quelle che hanno la maggiore esperienza e meglio conoscono le condizioni locali.

Anche Syndicom si sta preoccupando della salute dei postini. Con una temperatura di -10 gradi consiglia loro di passare almeno un quarto d'ora al caldo dopo al massimo un'ora e mezzo di lavoro. Il sindacato dei media e della comunicazione però ha detto all'ats di temere che attualmente gli interessati non possano concedersi tali pause vista la pressione sui tempi di lavoro a cui sono sottoposti. Secondo syndicom la Posta dovrebbe prevedere quando arrivano i periodi di freddo intenso e adattare i tempi o i percorsi di distribuzione di lettere e colli.

Dal canto suo la Posta rammenta che il contratto collettivo di lavoro regola e i tempi di lavoro e le pause, e che questi sono rispettati. "I nostri postini hanno diritto a 15 minuti di pausa ogni mattino, e spetta loro decidere quando farla", ha precisato il portavoce Oliver Flüeler. D'altro canto i portalettere sanno se nei paraggi c'è un caffè o dove possono andare alla toilette. Inoltre essi non sono esposti in continuazione al freddo: "girano a bordo di veicoli, sono un momento nell'androne presso le cassette lettere entrano in uffici e negozi", afferma Flüeler.

Riguardo ai netturbini il responsabile del servizio di nettezza urbana di Berna, Ernst von Känel, ammette che con le temperature di questi giorni il loro lavoro è molto più duro. Oltre alla dotazione personale la città offre anche una biancheria di protezione adatta ai climi ostili. "Inoltre mettiamo gratuitamente a disposizione del tè che il personale può anche portarsi appresso", aggiunge Känel. I dipendenti non posso fare più pause del solito, "ma nessuno reclama se chi raccoglie i rifiuti ogni tanto va a sedersi all'interno del veicolo per riscaldarsi", assicura il portavoce.

