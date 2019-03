Un veicolo dell'esercito si è ribaltato su un fianco su una strada a Effretikon, a est di Zurigo, provocando il ferimento di sei occupanti. Cinque soldati sono stati accompagnati in diversi ospedali, un altro nell'infermeria della caserma.

Nessuno versa in gravi condizioni, ha detto a Keystone-ATS un portavoce dell'esercito. Gli altri sette militi che si trovavano a bordo del veicolo Duro hanno riportato uno shock, ma sono illesi.

Le cause dell'incidente, di cui hanno riferito per primi i media online, non sono ancora chiarite, ha precisato il portavoce. Sul posto sono intervenuti gli uomini dei servizi di soccorso della città di Zurigo con tre ambulanze.

