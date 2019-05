Nel conflitto che le forze di sicurezza egiziane combattono da almeno sei anni contro i terroristi islamici locali affiliati all'Isis, ci sono stati non solo circa 4.500 morti ma anche orribili abusi ai danni di civili che si profilano come "crimini di guerra".

A denunciarlo è l'organizzazione statunitense per la difesa dei diritti umani "Human Right Watch" in un rapporto frutto di due anni di indagini condotte in un territorio reso inaccessibile dall'esercito, ma in cui è stato possibile documentare "arresti arbitrari di massa, sparizioni forzate, torture, uccisioni extra-giudiziarie e forse attacchi aerei e terrestri contro civili".

I "gravi e diffusi abusi contro civili" sarebbero commessi dalle "forze di esercito e polizia egiziane" e "parte di questi abusi costituiscono crimini di guerra", sostiene Hrw.

In questo quadro "i partner internazionali dell'Egitto", in particolare Usa e Francia, "dovrebbero interrompere immediatamente ogni assistenza di sicurezza e militare" al Cairo.

L'organizzazione ricorda comunque che anche "i militanti estremisti hanno compiuto crimini orrendi" come l'attentato da almeno 311 morti contro la moschea di al-Rawda del novembre 2017.

Le autorità egiziane non hanno fornito cifre circa le morti fra i civili, né ammesso pubblicamente alcuna malefatta, ricorda il rapporto.

