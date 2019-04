Si vota dalle 9.00 in Egitto (stessa ora in Svizzera) per il referendum confermativo chiamato ad avallare le modifiche costituzionali approvate martedì dal parlamento, che consentono fra l'altro al presidente Abdel Fattah al-Sisi di restare in carica fino al 2030.

Le urne rimarranno aperte per tre giorni, cioè fino a lunedì. Un risultato positivo è scontato dato che praticamente non c'è quorum e per renderlo valido basta la partecipazione del 5% degli aventi diritto.

Il parlamento ha approvato il pacchetto di riforme con 531 voti a favore, 22 contrari e un astenuto, sostenendo che il presidente avrà così il tempo necessario per proseguire le riforme economiche e sociali impostate dopo gli anni turbolenti delle due rivoluzioni egiziane: quella del 2011 che depose l'ultratrentennale autocrate Hosni Mubarak e quella "popolar-militare" che portò alla caduta di Mohamed Morsi, espressione della Fratellanza musulmana. A guidare l'abbattimento di Morsi fu proprio l'allora capo di Stato maggiore e maresciallo di campo Sisi, le cui riforme conferiscono ora poteri anche di nominare alti giudici e aggirare eventuali veti giudiziari ai suoi decreti.

