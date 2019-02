Nove esecuzioni capitali oggi in Egitto: ad essere impaccati sono stati i condannati per l'uccisione del procuratore generale egiziano Hisham Barakat (nella foto), avvenuta nel 2015 al Cairo.

L'Egitto ha eseguito altre nove condanne a morte per terrorismo: ad essere impaccati stavolta sono stati i condannati per l'uccisione del procuratore generale egiziano Hisham Barakat, perpetrata a fine giugno 2015 al Cairo.

L'esecuzione è avvenuta alle 6.00 di stamattina (ora locale) in una prigione del Cairo, ha precisato una fonte del ministero dell'interno egiziano. Questo mese in Egitto vi erano state altre sei impiccagioni, sempre per uccisioni di stampo terroristico.

Barakat, quale procuratore generale massima autorità inquirente in Egitto, era stato ucciso con un'autobomba posteggiata vicino alla sua abitazione ed esplosa al passaggio della sua auto mentre andava al lavoro il 29 giugno di quattro anni fa.

In un recente comunicato, Amnesty International aveva riferito che durante il processo "alcuni imputati" avevano sostenuto di essere stati torturati per confessare il crimine. Accuse simili erano state lanciate anche nei processi sfociati nelle precedenti sei impiccagioni di quest'anno

Queste erano state eseguite il 7 e il 13 febbraio. Le prime tre per l'uccisione del vicedirettore della sicurezza di Giza, il generale Nabil Farrag, a Kerdasa (o Kirdasah, alla periferia ovest del Cairo) durante i disordini dell'agosto 2013 innescati dalla deposizione del presidente islamista Mohamed Morsi.

Una settimana dopo erano stati impiccati tre Fratelli musulmani per l'uccisione del figlio universitario di un giudice della Corte d'appello del Cairo perpetrata a colpi di arma da fuoco a Mansura, nel delta del Nilo, nel settembre 2014.

