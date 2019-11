Un giornalista del quotidiano online egiziano Mada Masr è stato arrestato la scorsa notte senza la formalizzazione di accuse e in un episodio che il media indipendente denuncia come "un'ulteriore escalation contro il giornalismo in Egitto".

Il giornalista, Shady Zalat, è stato prelevato la notte scorsa da casa sua al Cairo da quattro agenti in borghese mentre uomini armati e in uniforme della Sicurezza attendevano fuori, precisa la pagina Facebook del giornale oscurato in Egitto.

Gli "ufficiali della sicurezza" non si sarebbero qualificati né avrebbero mostrato un mandato di arresto, viene aggiunto precisando che in casa c'erano la moglie e la figlia del giornalista 37/enne il quale lavora per l'indipendente Mada Masr dal 2014.

Nell'operazione sono stati sequestrati i laptop della coppia, una serie di documenti e il cellulare di Zalat che, come hanno detto gli agenti, è stato portato dal direttorato per la Sicurezza di Giza, la parte ovest del Cairo.

