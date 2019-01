Egitto: bomba vicino chiesa, muore artificiere

Una bomba è stata piazzata nei pressi della chiesa a Nasr City alla periferia est del Cairo e un artificiere è morto nel tentativo di disinnescarla. Lo riferisce il ministero dell'Interno egiziano.

In precedenza Sky News Arabia aveva parlato di un ordigno all'interno della chiesa. Oltre alla morte dell'artificiere lo scoppio ha provocato il ferimento di un'altra persona, riferisce ancora un comunicato del dicastero citato dall'agenzia egiziana Mena.

"Un artificiere è rimasto ucciso per l'esplosione di un ordigno deposto in una borsa presso la Chiesa della Vergine e di Abu Seifein a Madinet Nasr", scrive l'agenzia citando il comunicato. "L'ordigno era stato piazzato in un luogo situato fra una chiesa e una moschea", precisa il testo che indica come vittime "il maggiore di polizia Mostafa Ebeid e un altro ferito".

Circa il 10% (ma secondo alcune stime il 15%) della popolazione egiziana è di religione cristiana. La Chiesa copta, la maggiore comunità cristiana del Medio oriente, celebra fra domani sera e dopodomani il proprio Natale e le misure di sicurezza sono state rafforzate per sventare altri attentati che già in passato hanno colpito luoghi di culto copti in Egitto.

L'aprile dell'anno scorso bombe esplose in due chiese a Tanta ed Alessandria avevano causato 45 vittime. Almeno 10 persone, tra cui un terrorista, erano poi rimaste uccise il 29 dicembre dello stesso anno in un attacco alla chiesa copta di Helwan, a sud del Cairo.

Neuer Inhalt Horizontal Line