Per la Procura generale egiziana si è trattato di un error umano.

La Procura generale egiziana ha emesso un comunicato in cui accredita l'ipotesi dell'errore umano per il disastro ferroviario della stazione centrale del Cairo.

La nota spiega che il mezzo che si è andato a schiantare alla fine di un binario tronco stava rientrando in rimessa quando si è incastrato con un'altra locomotiva. Il conducente "ha lasciato la cabina di pilotaggio senza prendere misure per spegnere il motore" ed è andato a litigare con l'altro macchinista. Questi ha fatto "marcia indietro per disincastrarsi", consentendo all'altra locomotiva di "circolare a grande velocità".

La Procura, nel comunicato ricevuto anche dall'ANSA, indica in 20 morti e 28 feriti ricoverati il bilancio del disastro.

