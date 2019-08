Il consigliere del presidente Donald Trump, Jared Kushner, è giunto al Cairo con una delegazione per una visita lampo in Egitto nell'ambito di una nuova spola diplomatica in alcuni Paesi del Medio Oriente.

Il consigliere del presidente Usa Donald Trump, Jared Kushner, è giunto al Cairo alla guida di una delegazione americana per una visita lampo in Egitto nell'ambito di una nuova spola diplomatica in alcuni Paesi del Medio Oriente.

Il consigliere discuterà degli ultimi sviluppi nella regione nell'ambito del processo di pace. Kushner ha già fatto tappa in Giordania e in Israele. Quindi si recherà in Marocco, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.

