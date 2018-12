Egitto: nuova condanna per l'attivista Amal Fathy

L'attivista egiziana Amal Fathy è stata condannata da una corte d'appello del Cairo a due anni di carcere per insulti e pubblicazione di false notizie, dopo aver pubblicato un video in cui denunciava una molestia sessuale subita in una banca.

La corte del Cairo ha confermato la condanna inflittale in primo grado.

Amal Fathy, attivista per i diritti umani, appena qualche giorno fa era stata scarcerata dopo una detenzione iniziata lo scorso maggio, per un'altra accusa.

Per quanto riguarda la condanna odierna, Amal Fathy ha ancora a disposizione un ultimo ricorso alla Cassazione.

Neuer Inhalt Horizontal Line