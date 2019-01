Ben 20 tombe anche di oltre 5.000 anni fa che custodivano fra l'altro simulacri di scarabei, posate di pietra e fossili di animali sono state scoperte da una missione archeologica egiziana nella zona di Kom al-Kholgan, circa 140 chilometri a nord del Cairo.

Lo annuncia la pagina Facebook del ministero delle Antichità egiziano mostrando foto in cui si notano anche scheletri.

Dal testo si desume che alcune tombe vengono fatte risalire al "Periodo predinastico" egiziano, precedente a quello faraonico (prima del 3.000 a.C) e quindi molto antico, sconfinante nella preistoria.

"Le tombe racchiudono fossili di animali", "ceramiche nere sbriciolate" note col nome di "Tel El Yahoudya". Ci sono anche "vasi rotondi", alcuni "piccoli ovali" e altri ancora di terracotta, precisa il post citando il segretario generale del Consiglio supremo delle antichità, Moustafa Waziri. "In uno di questi vasi la spedizione ha rinvenuto sette scarabei in faience", una sorta di pasta invetriata, "con iscrizioni e decorazioni", viene aggiunto facendo risalire i reperti al più recente "Secondo periodo intermedio" (circa 1.700-1.500 a.C). "Gran parte dei resti non sono ben conservati", lamenta il dicastero, annunciando che sono stati rinvenuti anche "utensili in pietra" come "lame e posate".

Neuer Inhalt Horizontal Line