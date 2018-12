Egitto: salgono a quattro i morti per la bomba contro il bus

È salito a quattro il bilancio dei morti nell'esplosione che ha colpito un bus turistico vicino alle piramidi di Giza, in Egitto.

Oltre a due turisti vietnamiti rimasti uccisi sul posto, un terzo e una guida egiziana sono morti in ospedale in un secondo momento per le ferite subite. Lo ha reso noto il primo ministro Mostafa Madbouly, secondo quanto riportato da diversi media arabi e internazionali.

Il premier ha anche spiegato che l'autobus avrebbe deviato da una tradizionale strada di transito turistico, ritenuta "sicura" e "sorvegliata dalla polizia". L'autista avrebbe scelto un altro percorso senza avvisare i servizi di sicurezza.

