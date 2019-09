L'Egitto è riuscito a recuperare un antico sarcofago che era stato esportato illegalmente dal paese e, dopo una serie di passaggi, era stato venduto al Metropolitan Museum of Art di New York per quattro milioni di dollari.

Ne dà notizia l'agenzia egiziana Mena, precisando che il sarcofago, datato fra il 150 e il 50 avanti Cristo, era quello di un personaggio chiamato Nedjemankh, sacerdote del dio-ariete Heryshef.

Il ministro degli esteri egiziano Sameh Shoukri ha partecipato ieri assieme al procuratore generale di New York alla cerimonia di consegna de reperto alle autorità egiziane.

