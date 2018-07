Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 luglio 2018 9.51 06 luglio 2018 - 09:51

Un vagone merci ha deragliato ieri sera nei pressi della stazione di Eglisau, a nord di Zurigo, interrompendo per diverse ore i collegamenti verso Sciaffusa. Non ci sono feriti. Da questa mattina, la tratta è stata riaperta su un binario.

Il deragliamento ha provocato seri danni a un binario. I lavori di riparazione dureranno probabilmente tutta la giornata, con ritardi di pochi minuti e possibili deviazioni, ha indicato un portavoce di FFS a Keystone-ATS.

L'incidente è avvenuto ieri intorno alle 20:20, quando i due assi di un carrello di un vagone-cisterna di FFS Cargo sono usciti dai binari. Il convoglio non trasportava sostanze pericolose. Per chiarire le cause dell'incidente è intervenuto il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI).

Neuer Inhalt Horizontal Line