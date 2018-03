Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 giugno 2013 14.48 09 giugno 2013 - 14:48

"Una Waterloo per l'UDC": così il presidente PPD Christophe Darbellay commenta il voto odierno sull'elezione diretta del governo. Il consigliere nazionale vallesano aveva previsto il no, ma non in queste proporzioni.

A suo avviso l'iniziativa avrebbe messo in forse la coesione nazionale e sarebbe stata pericolosa per le minoranze. Il popolo non ha voluto cambiare un sistema che ha dato stabilità al paese.

Secondo Darbellay il tema tornerà prima o poi sul tappeto. Ma i tempi al momento non sono ancora maturi.

