3 ottobre 2018

Una piattaforma per le elezioni federali del 2019.

In vista delle elezioni federali dell'anno prossimo, la Confederazione ha lanciato una piattaforma per fornire all'elettorato in modo semplice tutte le informazioni pratiche necessarie. Il tutto si può trovare seguendo il link ch.ch/elezioni2019.

Il sito propone testi, filmati (in parte anche nella lingua dei segni), spiegazioni dettagliate di singoli processi e anche un calendario elettorale interattivo con le date e le scadenze più importanti, viene spiegato in un comunicato odierno della Cancelleria federale.

La piattaforma permette di rispondere a diverse domande: come faccio a candidarmi per il Consiglio nazionale? Quando riceverò il materiale di voto? Nel mio Cantone è previsto un secondo turno per le elezioni al Consiglio degli Stati?

Lo scopo è quello di soddisfare le esigenze di chi necessita di informazioni particolari, come gli Svizzeri all'estero che devono osservare alcune prescrizioni specifiche, e le necessità delle persone disabili.

Nella prima fase operativa la piattaforma è improntata soprattutto sui bisogni dei potenziali candidati e di persone coinvolte in modo speciale nel processo elettorale. Vi si possono trovare anche indicazioni relative all'organizzazione delle elezioni. A partire dalla primavera del 2019 prenderà il via la seconda fase che comprende soprattutto informazioni pratiche per gli elettori.

A quel punto il portale risponderà a tutte le domande, tranne - viene sottolineato con una certa ironia nel comunicato - a quella "chi devo votare?". Il sito ha infatti un'impostazione politicamente neutrale.

In ottobre partirà poi una terza fase, con la pubblicazione dei risultati delle elezioni e di informazioni su eventuali secondi turni di votazione, nonché sulla ripartizione dei seggi e altri contributi di carattere statistico. La Cancelleria federale allestisce gran parte dei contenuti grazie al sostegno offerto dai Cantoni.

