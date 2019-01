Il Partito socialista (PS) vuole vincere le prossime elezioni federali e rompere l'egemonia di PLR e UDC in Consiglio nazionale. Lo ha affermato il presidente Christian Levrat (FR) che non ha esitato a definire "persa" la legislatura che sta per concludersi.

In una conferenza stampa tenutasi all'aperto in una gelida piazza di Berna, Levrat ha fatto l'esempio della recente discussione avvenuta in Parlamento in merito alla revisione della legge sul CO2 dove la maggioranza di destra ha svuotato la legislazione dai suoi contenuti.

Questo atteggiamento simboleggia il fallimento della legislatura. "UDC e PLR vogliono esportare armi nei Paesi in guerra e offrire regali fiscali alla loro clientela. Parallelamente impediscono ogni progresso nella politica climatica e nella lotta contro l'esplosione dei premi delle casse malattia", ha sostenuto Levrat.

Per il friburghese uno dei pochi progetti positivi approvati dal Parlamento è la Riforma fiscale e finanziamento dell'AVS (RFFA). Questa, ha però ricordato il presidente socialista, non è stata elaborata dal governo, né dal Consiglio nazionale, ma dagli Stati (dove insieme PS e PPD hanno la maggioranza, ndr).

