I grandi partiti svizzeri sono sul chi vive per il "rischio Rezo": vi è chi teme che anche in Svizzera, come è successo in Germania, un giovane youtuber possa fare un'entrata fracassante nella campagna elettorale, riferisce oggi la Schweiz am Wochenende.

Qualche giorno prima delle elezioni europee in Germania l'influencer Rezo ha pubblicato un video in cui, basandosi su statistiche e approfondimenti, attaccava i partiti di governo CDU e SPD, sostenendo che non avevano fatto abbastanza per la protezione del clima. Il filmato di quasi 55 minuti ha fatto registrare oltre 14 milioni di visualizzazioni. Stando alla Schweiz am Wochenende in vista delle elezioni del 20 ottobre ci si chiede ora se qualcosa di simile sarebbe possibile pure in Svizzera.

Nel mirino potrebbero finire i tre principali partiti: l'UDC, perché contro l'Europa e contro quella che considererebbe l'"isteria climatica", il PLR, poiché in materia di ambiente farebbe promesse a cui non seguirebbero fatti concreti, e il PS, per la cultura interna del dibattito e le recenti diserzioni di esponenti di spicco. Un solo politico ammette però apertamente che il pericolo esiste: il consigliere nazionale Thomas Matter (UDC/ZH). "Dobbiamo tenere sotto controllo queste azioni, dobbiamo aspettarci che l'Operazione Libero organizzi qualcosa di simile contro di noi", indica Matter al settimanale.

Neuer Inhalt Horizontal Line