Ticinesi alle urne oggi per eleggere governo e parlamento.

I Ticinesi sono chiamati oggi alle urne per eleggere governo e parlamento. Gli attuali cinque membri del Consiglio di Stato, tutti uomini, dovrebbero essere rieletti.

Stando a un recente sondaggio del "Corriere del Ticino", il tandem Lega-UDC è nettamente in vantaggio col 33,7% delle preferenze. Segue il PLR (25,4%), il PPD (15,7%) e il PS (14,7%).

Qualora queste proiezioni dovessero avverarsi, il PS potrebbe riconfermare, anche se per il rotto della cuffia, il proprio rappresentante nell'esecutivo, Manuele Bertoli, responsabile del Dipartimento dell'educazione.

Non dovrebbero avere problemi gli uscenti Norman Gobbi e Claudio Zali della Lega, Christian Vitta del PLR e Paolo Beltraminelli del PPD.

In totale, 13 partiti, con 53 candidati, sono in corsa per l'esecutivo, mentre 757 persone, suddivise tra 18 partiti, aspirano ad occupare un seggio nel Gran Consiglio.

