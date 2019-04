L'esercito svizzero ha eliminato l'anno scorso 352 proiettili inesplosi. Nel 2017 erano stati 237.

Nel 2018 alla Centrale d'annuncio di proiettili inesplosi sono pervenute 631 segnalazioni, che hanno portato all'eliminazione di 2128 oggetti, precisa in una nota diramata oggi il Dipartimento federale della difesa (DDPS). Di questi, quasi il 17% (352) erano effettivamente proiettili inesplosi. Nel 18% dei casi (384 oggetti) si trattava di munizioni dimenticate in giro e nel 65% di residui di munizioni (1392 oggetti).

L'aumento negli ultimi due anni dei ritrovamenti di proiettili inesplosi può essere dovuto, secondo il DDPS, a vari motivi, tra cui le buone condizioni meteorologiche, che portano a maggiori attività all'aperto e quindi anche a maggiori ritrovamenti. Residui di munizioni vengono inoltre riportati alla luce a seguito dello scioglimento dei ghiacciai.

Il 78% delle segnalazioni proveniva da civili, il 12% dalla truppa e il 10% dalla polizia, precisa ancora il DDPS. Il maggior numero di segnalazioni è giunto dai cantoni di Berna (69), Grigioni (41), San Gallo (41) e Vallese (38). Dal Ticino ne sono pervenute 10.

Sempre l'anno scorso, durante le quattro azioni di sgombero svolte periodicamente sulle piazze di tiro e nelle zone degli obiettivi dell'esercito, sono state rimosse 33 tonnellate di residui di munizioni e sono stati eliminati 66 proiettili inesplosi.

Chi si imbatte in un oggetto sospetto - rammenta il DDPS - non deve in alcun caso toccarlo, ma deve contrassegnarlo in maniera ben visibile sul terreno e avvisare la polizia chiamando il 117 oppure segnalare il ritrovamento alla Centrale d'annuncio di proiettili inesplosi mediante il formulario presente sul sito www.esercito.ch/inesplosi. Esiste anche l'app "Inesploso" per smartphone scaricabile gratuitamente. I segnalatori possono ricevere una ricompensa fino a 100 franchi se hanno aiutato a prevenire un incidente. Nel 2018 ne sono state corrisposte per un totale di 9650 franchi.

