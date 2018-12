Elisabeth Warren crea comitato per corsa Casa Bianca

La senatrice dem Elisabeth Warren ha avviato le procedure per creare un comitato esplorativo per correre come presidente degli Stati Uniti, una mossa che in genere anticipa una campagna ufficiale

"La middle class americana è sotto attacco", dichiara in un video che accompagna questa mossa. "Come ci siamo arrivati? I miliardari e le grandi società hanno deciso che volevano di più della torta e hanno ingaggiato politici per tagliarsi una fetta più grossa".

