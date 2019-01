Elizabeth Warren in Iowa, dove iniziano le primarie

Elizabeth Warren scalda i motori per Usa 2020 e nel fine settimana effettuerà un tour in Iowa, lo stato che nel febbraio 2020 darà il via alle primarie per le presidenziali.

La senatrice progressista del Massachusetts, dopo aver annunciato la creazione di un comitato esplorativo per le elezioni, secondo una fonte informata si recherà a Council Bluffs, Sioux City, Storm Lake e Des Moines.

Un sondaggio del mese scorso di Cnn e Des Moines Register/Mediacom tra i probabili candidati dem per la Casa Bianca ha rilevato che Warren è al quarto posto con l'8% di sostegno.

In testa alle preferenze c'è l'ex vicepresidente Joe Biden con il 32%, il senatore del Vermont Bernie Sanders con il 19% e il deputato uscente del Texas (e astro nascente del partito democratico) Beto O'Rourke con l'11%.

