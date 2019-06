Elton John ha deliziato con le sue canzoni più famose gli oltre 15'300 fan venuti ad applaudirlo questa sera a Montreux (VD) durante la sua tournée d'addio.

Allo stadio della Saussaz, l'artista britannico, di 72 anni, ha passato in rassegna i suoi cinquant'anni di carriera, nonostante un sole rovente.

La pop star è giunta in elicottero poche ore prima dell'inizio del concerto. Poco dopo le 20.00, quando ha cominciato la sua esibizione con gli accordi di "Bennie and the Jets", il pubblico è andato in visibilio.

La 53esima edizione del Montreux Jazz Festival è iniziata ieri sera sera con un concerto di Sting. Come ogni anno il programma è molto ricco e fino al 13 luglio sono previste 450 esibizioni dal vivo, di cui 250 gratis.

