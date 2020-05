Almeno sette persone sono rimaste lievemente ferite a causa di un incendio scoppiato ieri sera in un grattacielo di 48 piani nell'Emirato di Sharjah, negli Emirati arabi uniti.

Secondo quanto riporta abc News, si tratta della Torre Abbco, che con i suoi 190 metri è uno dei grattacieli più alti dell'Emirato. Per il momento non si conoscono le cause dell'incendio, che è scoppiato verso le 21:00 locali (le 19:00 in Svizzera).

