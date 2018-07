Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

10 luglio 2018 12.12

La flessione per le emissioni di CO2 provenienti dai combustibili è stata dell'1,9% rispetto all'anno precedente

Le emissioni di CO2 sono diminuite l'anno scorso in Svizzera. Il parco immobiliare resta tuttavia dipendente dai combustibili fossili, settore nel quale - indica l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) in un comunicato odierno - occorre compiere ancora sforzi.

In base alla verifica effettuata dall'UFAM, risulta che nel 2017 le emissioni di CO2 provenienti dai carburanti sono scese dell'1,5%, nonostante l'aumento del traffico. Il calo è principalmente dovuto all'uso di biocarburanti, la cui percentuale sul consumo complessivo di carburanti è passata dall'1,6% nel 2016 al 2,6% nel 2017.

La flessione per le emissioni di CO2 provenienti dai combustibili è stata dell'1,9% rispetto all'anno precedente, indica l'UFAM, sottolineando che la tendenza al ribasso si mantiene: le emissioni sono infatti diminuite del 26,5% rispetto a quelle del 1990. Per poter fare un raffronto negli anni - viene precisato nel comunicato - l'UFAM tiene conto dell'influsso delle temperature invernali sul consumo di olio da riscaldamento e di gas, la cosiddetta correzione climatica.

Senza considerare quest'ultima le emissioni di CO2 provenienti dai combustibili variano fortemente da un anno all'altro. Per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi sulla protezione del clima è quindi indispensabile che il parco immobiliare, responsabile di circa i tre quarti di queste emissioni, diminuisca l'utilizzo di energie fossili, sottolinea l'UFAM.

Il Parlamento è chiamato a decidere nell'ambito di una revisione della legge sul CO2. Nel suo progetto, il Consiglio federale propone di introdurre valori limite vincolanti per gli edifici a partire dal 2029 se le emissioni in questo ambito non saranno diminuite almeno del 50% nel 2026 e 2027 rispetto al 1990.

