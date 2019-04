Emmi, leader elvetico nel settore lattiero, ha annunciato oggi di aver rilevato una quota del 66% dell'austriaca Leeb Biomilch, specializzata nella produzione di prodotti a base di latte di capra e pecora.

L'azienda svizzera rafforza in tal modo la sua presenza "in una delle nicchie più interessanti dell'industria lattiera", indica il gruppo lucernese in una nota odierna. L'operazione, di cui non sarà divulgato l'ammontare, è al vaglio dell'autorità austriaca di vigilanza sulla concorrenza attesa. Dovrebbe concludersi entro la fine dell'estate.

Il restante 34% di Leeb resterà nelle mani dei due attuali proprietari. Fondata nel 2001 dall'ingegnere agroalimentare austriaco Hubert Leeb, la società è leader a livello europeo nel campo dei prodotti a base di latte di capra e pecora, in particolare bibite e yogurt.

Neuer Inhalt Horizontal Line