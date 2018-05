Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La Svizzera è uno dei fanalini di coda in Europa nella produzione di energia solare ed eolica. Nonostante l'intensificazione del fotovoltaico negli ultimi anni, la quota complessiva del consumo di questa energia rimane marginale.

Inoltre, non è previsto un miglioramento della situazione a breve termine.

In Svizzera vi sono le condizioni ideali per la produzione di energia solare ed eolica, indica in una nota odierna la Fondazione svizzera per l'energia (SES), aggiungendo però che per una significativa espansione delle energie rinnovabili mancano le condizioni quadro favorevoli agli investimenti.

Secondo uno studio della SES condotto in 29 paesi, solo quattro hanno investito meno della Svizzera nell'energia solare ed eolica. Si tratta di Lettonia, Slovacchia, Slovenia e Ungheria.

