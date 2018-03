Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 febbraio 2018 15.20 15 febbraio 2018 - 15:20

L'organizzazione degli importatori auto-svizzera si è prefissato un obiettivo ambizioso per il traffico individuale motorizzato: nel 2020 una vettura nuova su dieci dovrebbe risultare un veicolo elettrico o ibrido ricaricabile (plug-in).

Nel 2017 la quota di veicoli elettrici ammontava al 2,7%, percentuale che dovrebbe praticamente quadruplicare in meno di tre anni, ha dichiarato François Launaz, presidente di auto-svizzera, citato in un comunicato odierno.

Il raggiungimento di questo obiettivo, insieme alla crescita di altri modelli propulsori alternativi (in costante crescita) quali le vetture a gas o ibride, permetteranno di avvicinarsi al valore limite medio di 95 grammi di CO2 per chilometro, che entrerà in vigore proprio nel 2020, a seguito dell'approvazione popolare della Strategia energetica 2050.

Auto-svizzera ricorda che numerosi costruttori hanno presentato prototipi di modelli alternativi al carburante tradizionale. L'organizzazione rileva però come esista "un grande potenziale di miglioramento" sul piano infrastrutturale (colonnine per la ricarica) e della tassazione. Alcuni Cantoni, ad esempio, non accordano alcun bonus a livello di tassa di circolazione per le auto elettriche.

Le vetture elettriche circolanti in Europa sono arrivate a mezzo milione nel 2017, in virtù di 150'000 nuove immatricolazioni. Lo Stato con più auto a corrente targate nel 2017 è la Norvegia (33'791, il 17,2% delle vendite totali), seguito da Francia (30'921, 1,2%) e Germania (28'493, 0,8%).

Nel 2017 in Europa sono state immatricolate 149'086 auto elettriche al 100%, con un aumento del 43,9% rispetto al 2016. Questi veicoli sono stati pari allo 0,9% del mercato (nel 2016 erano lo 0,6%) e a fine anno erano 501'798 le auto elettriche circolanti in Europa. In Svizzera si sono vendute, l'anno scorso, 4'773 macchine elettriche, con un +44,9% sul 2016.

Per quanto riguarda i veicoli più venduti della categoria, la leader è Renault ZOE (31'302 unità), seguita da Nissan Leaf (17'293), BMW i3 (14'785), Tesla Model S (14'319), VW e-Golf (12'663), Tesla Model X (10'396), Nissan e-NV200 (4'419), Smart ForTwo (4'239), Renault Kangoo ZE (4'232), VW e-Up! (2'981) e Opel Ampera-E (1'942).

