Questo contenuto è stato pubblicato il 4 giugno 2018 15.24 04 giugno 2018 - 15:24

Il numero di casi di epatite A registrati in Svizzera è nettamente aumentato lo scorso anno: sono stati segnalati il 150% di casi in più rispetto al 2016. Immagine d'archivio.

Il numero di casi di epatite A registrati in Svizzera è nettamente aumentato lo scorso anno: sono stati segnalati il 150% di casi in più rispetto al 2016.

Un numero simile è stato registrato l'ultima volta nel 2009. Gli uomini, in particolare a Zurigo e in Ticino, sono tre volte più colpiti delle donne.

È probabile che quest'ultimo incremento sia correlato all'impennata osservata in tutta Europa tra gli uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini (MSM), indica il Bollettino pubblicato oggi dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Inoltre nel 2017 è raddoppiato il numero di ospedalizzazioni dovute all'epatite A.

Le persone che sono a maggior rischio d'infezione, come gli MSM o quelle che si recano in Paesi dove l'igiene è insufficiente, possono proteggersi facendosi vaccinare.

L'epatite A è una malattia infettiva del fegato trasmessa da un virus per contatto diretto da una persona all'altra o, più spesso, indirettamente attraverso alimenti o acqua contaminati. È presente in tutto il mondo, in particolare nei Paesi con scarse norme igieniche.

