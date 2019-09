Il Massachusetts Institute of Technology a Cambridge, Massachussetts, nell'area metropolitana di Boston

Joichi Ito, il direttore del prestigioso Media Lab del Mit di Boston si è dimesso in seguito alle polemiche sulle donazioni ricevute Da Jeffrey Epstein, il finanziare accusato di gestire un giro di prostituzione minorile, suicidatosi in carcere a New York.

Ito aveva ammesso di aver accettato 525 mila dollari per il laboratorio e oltre un milione per il suo fondo di investimento da Epstein, nonostante questi fosse coinvolto dallo scandalo degli abusi sessuali su minorenni.

